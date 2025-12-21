Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflichtwidrig von Unfallstelle entfernt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitagmorgen befand sich die 25-jährige Geschädigte in der Erfurter Straße Höhe Hausnummer 41 an ihrem abgeparkten Pkw. Sie stand an der hinteren geöffneten Fahrertür, als ein in Richtung Bornstraße vorbeifahrendes Fahrzeug die Tür des stehenden Pkw touchierte. Die Geschädigte bekam die Tür ab und wurde hierdurch leicht verletzt. An der Fahrzeugtür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Unfallverursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr. 0361/574365023 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell