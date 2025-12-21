PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbruch in Wohnhaus

Bad Frankenhausen (ots)

In der Zeit vom 09.12.2025 bis zum 19.12.2025 drangen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Heimstättenstraße ein. Die Täter versuchten zunächst, sich gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür zu verschaffen. Da dies aber misslang, verschaffte man sich in der weiteren Folge auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang über eine Nebentür. Aus dem Haus entwendeten die unbekannten Täter anschließend mehrere Kartons mit verschiedenen Star Trek Raumschiffmodellen im Wert von 5000,- EUR, sowie diverses Werkzeug im Wert von ca. 450,- EUR

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

