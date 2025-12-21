Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch in Gaststätte
Stausee Kelbra (ots)
In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte beim Campingplatz am Stausee Kelbra ein. Durch die Täter wurde zunächst versucht, die Tür zur Gaststätte mittels unbekannten Hebelwerkzeuges zu öffnen. Nachdem dies scheiterte, verschaffte man sich durch das daneben befindliche zweiflügelige Fenster Zutritt zum Tatobjekt, indem man die Glasscheibe mittels unbekannten Tatmittels einschlug. Im Gebäude öffneten die unbekannten Täter mehrere Spinde und durchwühlten alles. Aus den Büroräumen entwendete man Münzgeld in unbekannter Höhe und einen Laptop. An der Tür und am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.
