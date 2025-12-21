PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbruch in Gaststätte

Stausee Kelbra (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte beim Campingplatz am Stausee Kelbra ein. Durch die Täter wurde zunächst versucht, die Tür zur Gaststätte mittels unbekannten Hebelwerkzeuges zu öffnen. Nachdem dies scheiterte, verschaffte man sich durch das daneben befindliche zweiflügelige Fenster Zutritt zum Tatobjekt, indem man die Glasscheibe mittels unbekannten Tatmittels einschlug. Im Gebäude öffneten die unbekannten Täter mehrere Spinde und durchwühlten alles. Aus den Büroräumen entwendete man Münzgeld in unbekannter Höhe und einen Laptop. An der Tür und am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

