Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wild auf der Fahrbahn

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Wildunfall in Bleicherode sowie auf der B4 zwischen Niedersachswerfen und Nordhausen. Jeweils verstirbt das Tier an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, jedoch konnten die Fahrzeugführer ihre Fahrt in folge der Unfallaufnahme fortführen.

