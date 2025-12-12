Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Pfarramt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.12.2025, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 09.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Pfarramt in der Pfarrgasse und entwendete mehrere hochwertige Lampen.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht haben.

