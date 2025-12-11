PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Schüsse aus Fenster löst größeren Polizeieinsatz aus - Tatverdächtiger stellt sich

Freiburg (ots)

Mehrere Schüsse aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Jurastraße in Wyhlen löste am Mittwoch, 10.12.2025, kurz nach 15.00 Uhr, einen größeren Polizeieinsatz aus.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er aus dem Nachbargebäude mehrere Schüsse aus einem Fenster heraus wahrgenommen habe. Mit mehreren Polizeistreifen wurde das Mehrfamilienhaus in der Jurastraße aufgesucht. Während den polizeilichen Abklärungen kam ein 27-jähriger Mann vor Ort und gab sich gegenüber der Polizei als Schütze zu erkennen. Auch würde er die benutzte Gasdruckpistole mit sich führen. Der 27-jährige Tatverdächtige sowie dessen Wohnung wurden durchsucht. Neben der Gasdruckpistole wurden noch weitere Utensilien beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:37

    POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025 gegen 06:00 Uhr, kam es auf der L104 zu einem Verkehrsunfall. Zuvor fiel die beteiligte Fahrzeugführerin anderen Verkehrsteilnehmern bereits wegen ihrer Fahrweise auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich die Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten. Laut Zeugenaussagen fuhr die Beschuldigte auf der B31 in ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:48

    POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht in der Schulstraße

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr wurde ein in der Schulstraße in Lauchringen auf einem Parkplatz geparkter Opel beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren