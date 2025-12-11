Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Schüsse aus Fenster löst größeren Polizeieinsatz aus - Tatverdächtiger stellt sich

Freiburg (ots)

Mehrere Schüsse aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Jurastraße in Wyhlen löste am Mittwoch, 10.12.2025, kurz nach 15.00 Uhr, einen größeren Polizeieinsatz aus.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er aus dem Nachbargebäude mehrere Schüsse aus einem Fenster heraus wahrgenommen habe. Mit mehreren Polizeistreifen wurde das Mehrfamilienhaus in der Jurastraße aufgesucht. Während den polizeilichen Abklärungen kam ein 27-jähriger Mann vor Ort und gab sich gegenüber der Polizei als Schütze zu erkennen. Auch würde er die benutzte Gasdruckpistole mit sich führen. Der 27-jährige Tatverdächtige sowie dessen Wohnung wurden durchsucht. Neben der Gasdruckpistole wurden noch weitere Utensilien beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

