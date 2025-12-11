Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025 gegen 06:00 Uhr, kam es auf der L104 zu einem Verkehrsunfall. Zuvor fiel die beteiligte Fahrzeugführerin anderen Verkehrsteilnehmern bereits wegen ihrer Fahrweise auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich die Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten.

Laut Zeugenaussagen fuhr die Beschuldigte auf der B31 in Richtung Breisach in Schlangenlinien, in den Grünstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Auf dem Abbiegeast L 104 / Zum Kaiserstuhl geriet die Beschuldigte erneut auf die Gegenfahrbahn, sodass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer abrupt abbremsen musste.

Im Kreuzungsbereich Zum Kaiserstuhl / L104 kam es dann zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin rückwärts auf einen hinter ihr stehenden Pkw fuhr und anschließend nach vorne mit einem am Straßenrand montierten Geländer kollidierte.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Es entstand kein Personenschaden.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere der Fahrzeugführer, der im Gegenverkehr gezwungen war abzubremsen, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell