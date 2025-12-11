Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht in der Schulstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr wurde ein in der Schulstraße in Lauchringen auf einem Parkplatz geparkter Opel beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

