PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "B31/ Gemarkung Breisach: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Breisach"; hier: Zwei Auto-Insassen getötet

Freiburg (ots)

Folgemeldung vom 10.12.2025:

Bei dem schweren Verkehrsunfall vom heutigen Mittag, 10.12.2025, gegen 13:00 Uhr sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Pkw und ein Sattelzug beteiligt gewesen.

Soweit bislang bekannt, befuhr eine Autofahrerin gemeinsam mit ihrem Beifahrer die B31 in Richtung Breisach. Kurz nach der Abfahrt nach Oberrimsingen sei der Wagen aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Wagen abgewiesen und stieß in der Folge mit einem ebenfalls in Richtung Breisach fahrenden Fahrzeug zusammen.

Bei der Kollision mit dem Sattelzug wurden die beiden Pkw-Insassen tödlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Unverletzt hingegen blieb der Fahrer des dritten, ebenfalls am Unfall beteiligten Wagens.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.

Die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg dauert aktuell an. Die B 31 ist nach wie vor voll gesperrt. Eine Umleitung ist weiterhin eingerichtet.

ak

   -------------------------------------

Erstmeldung vom 10.12.2025, 13:16 Uhr:

Am heutigen Mittwochmittag, 10.12.2025, kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Breisach zwischen Hochstetten und Breisach-Oberrimsingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme laufen aktuell, die B 31 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung des Fahrzeugverkehrs wird derzeit eingerichtet. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 16:11

    POL-FR: Lörrach: Radfahrerin stürzt an Bordsteinkante - Radfahrerin schwer verletzte

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 07.45 Uhr stürzte eine 54-jährige Fahrerin eines Pedelecs an einer Bordsteinkante in der Hellbergstraße in Brombach und verletzte sich dabei schwer. Sie befuhr die Hellbergstraße in Richtung Lörracher Straße und wollte vor der Einmündung zur Lörracher Straße von der Fahrbahn auf den beginnenden Radweg wechseln. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 16:09

    POL-FR: Lörrach: Radfahrer wird von E-Scooter-Fahrer geschlagen - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.12.2025, gegen 20.15 Uhr, soll ein 31-jähriger Radfahrer von einem Fahrer eines E-Scooters auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounter in der Schopfheimer Straße in Brombach geschlagen worden sein. Der 31-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike den Parkplatz des Lebensmitteldiscounter. Ihm folgte ein unbekannter Fahrer mit einem ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:56

    POL-FR: Emmendingen: Kleinkind durch unbekannte Flüssigkeit verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, ereignete sich kurz vor 12:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Emmendinger Ahornweg ein Vorfall, bei dem ein 3-jähriges Kind mit einer unbekannten Flüssigkeit in Kontakt kam und hierdurch leicht verletzt wurde. Zunächst unbekannte Täterschaft habe zuvor einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen sowie einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren