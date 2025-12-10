Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "B31/ Gemarkung Breisach: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Breisach"; hier: Zwei Auto-Insassen getötet

Freiburg (ots)

Folgemeldung vom 10.12.2025:

Bei dem schweren Verkehrsunfall vom heutigen Mittag, 10.12.2025, gegen 13:00 Uhr sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Pkw und ein Sattelzug beteiligt gewesen.

Soweit bislang bekannt, befuhr eine Autofahrerin gemeinsam mit ihrem Beifahrer die B31 in Richtung Breisach. Kurz nach der Abfahrt nach Oberrimsingen sei der Wagen aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Wagen abgewiesen und stieß in der Folge mit einem ebenfalls in Richtung Breisach fahrenden Fahrzeug zusammen.

Bei der Kollision mit dem Sattelzug wurden die beiden Pkw-Insassen tödlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Unverletzt hingegen blieb der Fahrer des dritten, ebenfalls am Unfall beteiligten Wagens.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.

Die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg dauert aktuell an. Die B 31 ist nach wie vor voll gesperrt. Eine Umleitung ist weiterhin eingerichtet.

ak

-------------------------------------

Erstmeldung vom 10.12.2025, 13:16 Uhr:

Am heutigen Mittwochmittag, 10.12.2025, kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Breisach zwischen Hochstetten und Breisach-Oberrimsingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme laufen aktuell, die B 31 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung des Fahrzeugverkehrs wird derzeit eingerichtet. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell