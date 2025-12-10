Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kleinkind durch unbekannte Flüssigkeit verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, ereignete sich kurz vor 12:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Emmendinger Ahornweg ein Vorfall, bei dem ein 3-jähriges Kind mit einer unbekannten Flüssigkeit in Kontakt kam und hierdurch leicht verletzt wurde.

Zunächst unbekannte Täterschaft habe zuvor einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen sowie einen Fahrradanhänger mit einer unbekannten Flüssigkeit versehen. Als das Kleinkind später durch die Mutter in den Kinderwagen gesetzt wurde, kam die 3-Jährige offensichtlich mit der Substanz in Kontakt und erlitt leichte Verletzungen.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flüssigkeit sichern und belüftete das betroffene Gebäude vorsorglich. Eine Gefahr für die übrigen Hausbewohner bestand zu keiner Zeit.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 78-Jährigen. Bei der Person soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen ebenfalls um einen Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses handeln.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Freiburg beim Amtsgericht Freiburg beantragten Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen konnten Beweismittel, die möglicherweise als Tatmittel in Betracht kommen, sichergestellt werden.

Zwischen dem Tatverdächtigen und der Mutter des Kleinkindes soll es bereits in der Vergangenheit zu nachbarschaftlichen Streitigkeiten gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ermittelt nun gemeinsam mit dem Polizeirevier Emmendingen unter anderem wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

