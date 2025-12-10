PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag, 09.12.2025, gegen 14.45 Uhr, in der Bahnhofstraße in Denzlingen zugetragen hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es an einer verkehrsbedingten Engstelle auf Höhe des überdachten Fahrradabstellplatzes beim Bahnhof zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Transporter. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07681-4074-0 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
  • 10.12.2025 – 13:36

    POL-FR: B31/ Gemarkung Breisach: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Breisach

    Freiburg (ots) - Am heutigen Mittwochmittag, 10.12.2025, kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Hochstetten und Breisach-Oberrimsingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme laufen aktuell, die B 31 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung des ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:18

    POL-FR: Albbruck/ Buch: Paketdiebstahl vor der Haustür

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, ein vor der Eingangstür eines Wohnhauses in der Alemannenstraße im Albbrucker Ortsteil Buch abgelegtes Paket und entfernte sich im Anschluss mit einem weißen Transporter in Richtung Birndorf. Laut Zeugen soll der Tatverdächtige auch bei weiteren Häusern im Vorbeifahren nach Paketen geschaut haben. Der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:15

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brandlegung in öffentlicher Toilette

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde ein bislang unbekannter Zeuge gegen 18:15 Uhr auf ein Feuer in der öffentlichen Toilette in der Schlossgarage in Tiengen aufmerksam und verständigte einen in der Nähe befindlichen Standbetreiber. Dieser konnte das Feuer eigenständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde nicht benötigt. In der Toilettenanlage ...

    mehr
