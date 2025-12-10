POL-FR: Denzlingen: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles
Freiburg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag, 09.12.2025, gegen 14.45 Uhr, in der Bahnhofstraße in Denzlingen zugetragen hat.
Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es an einer verkehrsbedingten Engstelle auf Höhe des überdachten Fahrradabstellplatzes beim Bahnhof zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Transporter. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07681-4074-0 zu melden.
