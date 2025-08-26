PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der BAB 3

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Gegen 11:25 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Anschlussstelle Neuwied zu einem schweren Verkehrsunfall in Folge stockenden Verkehrs. Ein nachfolgender PKW fuhr einem vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des PKW wurde hierbei schwerst verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Die Richtungsfahrbahn Köln war zur Unfallaufnahme zweimalig voll gesperrt.

Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren umfangreiche Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie die Autobahn GmbH des Bundes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 12:41

    POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer

    Koblenz, BAB48 (ots) - Am 19.08.2025 gegen 09:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW auf der BAB48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach im Bereich der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Koblenz-Nord. Der 48-jährige Fahrer kam dabei vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalles mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr daraufhin ca. 200 Meter quer über den ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 05:43

    POL-VDKO: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning führt zu vorübergehender Vollsperrung

    Hümmerich (ots) - Am 04.08.2025 ereignete sich gegen 01:50 Uhr auf der BAB 3, zwischen der Anschlussstelle Neuwied und dem Parkplatz Epgert, ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte PKW kam aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, wurde dort abgewiesen, kollidierte mit der Leitplanke und kam anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren