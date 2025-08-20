Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Alleinrennen, Fahrer ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Cannabis und unter Angabe falscher Personalien.

BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, KM 14,500 (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025, konnte durch eine Streife in einem zivilen Einsatzfahrzeug gegen 20:30 Uhr ein schwarzer BMW festgestellt werden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit die BAB 48, in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Höhr-Grenzhausen und Koblenz-Nord befuhr. Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Verkehrskontrolle zunächst die Personalien eines Bekannten an. Der 24-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise des schwarzen BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0260293270 bei der Autobahnpolizeistation Montabaur zu melden.

