PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Alleinrennen, Fahrer ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Cannabis und unter Angabe falscher Personalien.

BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, KM 14,500 (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025, konnte durch eine Streife in einem zivilen Einsatzfahrzeug gegen 20:30 Uhr ein schwarzer BMW festgestellt werden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit die BAB 48, in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Höhr-Grenzhausen und Koblenz-Nord befuhr. Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Verkehrskontrolle zunächst die Personalien eines Bekannten an. Der 24-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise des schwarzen BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0260293270 bei der Autobahnpolizeistation Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602 93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 12:41

    POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer

    Koblenz, BAB48 (ots) - Am 19.08.2025 gegen 09:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW auf der BAB48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach im Bereich der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Koblenz-Nord. Der 48-jährige Fahrer kam dabei vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalles mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr daraufhin ca. 200 Meter quer über den ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 05:43

    POL-VDKO: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning führt zu vorübergehender Vollsperrung

    Hümmerich (ots) - Am 04.08.2025 ereignete sich gegen 01:50 Uhr auf der BAB 3, zwischen der Anschlussstelle Neuwied und dem Parkplatz Epgert, ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte PKW kam aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, wurde dort abgewiesen, kollidierte mit der Leitplanke und kam anschließend ...

    mehr
  • 02.08.2025 – 05:40

    POL-VDKO: Verkehrsunfall führt zu längerer Fahrbahnsperrung

    Ebernhahn (ots) - Am 02.08.2025 ereignete sich gegen 02:50 Uhr auf der BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und dem Autobahndreieck Dernbach, ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein PKW mit Wohnanhänger und ein Transporter mit Anhänger. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte der Transporter den vorausfahrenden Wohnanhänger. Dieser löste sich durch die Kollision und stand auf dem Zubringer zur BAB ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren