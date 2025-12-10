Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Breisach: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Breisach

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwochmittag, 10.12.2025, kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Hochstetten und Breisach-Oberrimsingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme laufen aktuell, die B 31 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung des Fahrzeugverkehrs wird derzeit eingerichtet. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

ak

