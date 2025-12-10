PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Breisach: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Breisach

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwochmittag, 10.12.2025, kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Hochstetten und Breisach-Oberrimsingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme laufen aktuell, die B 31 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung des Fahrzeugverkehrs wird derzeit eingerichtet. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 13:18

    POL-FR: Albbruck/ Buch: Paketdiebstahl vor der Haustür

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, ein vor der Eingangstür eines Wohnhauses in der Alemannenstraße im Albbrucker Ortsteil Buch abgelegtes Paket und entfernte sich im Anschluss mit einem weißen Transporter in Richtung Birndorf. Laut Zeugen soll der Tatverdächtige auch bei weiteren Häusern im Vorbeifahren nach Paketen geschaut haben. Der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:15

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brandlegung in öffentlicher Toilette

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde ein bislang unbekannter Zeuge gegen 18:15 Uhr auf ein Feuer in der öffentlichen Toilette in der Schlossgarage in Tiengen aufmerksam und verständigte einen in der Nähe befindlichen Standbetreiber. Dieser konnte das Feuer eigenständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde nicht benötigt. In der Toilettenanlage ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:13

    POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 09.12.2025, gegen 6.00 Uhr wurde im Görwihler Ortsteil Oberwihl auf der L155 ein Verkehrszeichen umgefahren. Ein Zeuge hörte gegen 5:50 Uhr ein Unfallgeräusch, konnte aber aufgrund des dichten Nebels zunächst nichts feststellen. Später konnte ein umgefahrenes Verkehrszeichen neben der Fahrbahn liegend festgestellt werden. Das ...

    mehr
