POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brandlegung in öffentlicher Toilette

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, wurde ein bislang unbekannter Zeuge gegen 18:15 Uhr auf ein Feuer in der öffentlichen Toilette in der Schlossgarage in Tiengen aufmerksam und verständigte einen in der Nähe befindlichen Standbetreiber. Dieser konnte das Feuer eigenständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde nicht benötigt. In der Toilettenanlage entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Diese ist derzeit geschlossen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können. Besonders der Brandentdecker wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Tiengen nimmt Hinweise zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 entgegen. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

