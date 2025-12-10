POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit Krad - eine leicht verletzte Person
Freiburg (ots)
Mit ihrem Motorrad befuhr am Dienstag, 09.12.2025 gegen 13.20 Uhr eine 23 Jahre alte Frau die B317 von Wembach kommend in Richtung Mambach. Ausgangs der Wühre-Loch-Kurve brach das Hinterrad aus und die 23-Jährige stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich die Krad-Fahrerin leicht, der Rettungsdienst war nicht erforderlich. An ihrer Maschine entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.
