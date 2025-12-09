Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Randalierer am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 19:10 Uhr kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Deutschen und einem 36-jährigen Syrischem Staatsbürger. Der Streit konnte zunächst durch einen 32-jährigen, aus Tunesien stammenden Mann, geschlichtet werden. Der 35- Jährige wurde im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 36- Jährige soll im Anschluss mehrere Steine gegen einen geparkten Linienbus und wartende Fahrgäste geworfen haben. Am Bus entstand dadurch ein Sachschaden von mindesten 5.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Steinewerfen niemand verletzt. Der 36-Jährige wurde durch Einsatzkräfte im Rahmen einer großangelegten Fahndung am Rheinuferweg angetroffen und in Gewahrsam genommen. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder durch die geworfenen Steine gefährdet wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

