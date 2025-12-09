Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal: Zulaufschieber des Neumagens geöffnet und hohen Sachschaden verursacht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täterschaft öffnete nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich gewaltsam von Sonntag, 07.12.2025, auf Montag, 08.12.2025, den Zulaufschieber des Neumagens und schloß außerdem den Abflussschieber zum Neumagen hin. Hierdurch gelang das Wasser offensichtlich ungehindert über einen unterirdischen Kanal auf ein im Bau befindliches Grundstück im Spielweg. Dabei wurden unter anderem mehrere technische Geräte beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich des Spielwegs machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631 1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

pk (RM)/ ak

