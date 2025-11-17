Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 70-Jährige verliert Kontrolle über PKW und verursacht folgenschweren Verkehrsunfall - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Freitagmittag (14.11.2025) sind in der Sählingstraße in Bad Berleburg mehrere Personen nach einem Unfall verletzt worden.

Eine 70-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Sählingstraße und wollte durch einen Kreisverkehr in die Bahnhofstraße fahren. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte sie in der Folge Gas und Bremse und verlor die Kontrolle über den PKW. Sie fuhr geradeaus über einen Bordstein und den angrenzenden Grünstreifen in Richtung des Parkplatzes eines Supermarkts. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit prallte sie in einen PKW, der auf dem Parkplatz stand. In diesem PKW befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen.

Zudem fuhr die 70-Jährige gleichzeitig gegen einen Fahnenmast, der in der Folge abknickte und auf den Verkaufswagen eines Geflügelhändlers prallte. Die Seniorin prallte mit der Front ihres Fahrzeugs schließlich in den geparkten Geflügelwagen und kam aufgrund der Wucht des Aufpralls auf der Seite zum Liegen.

Die beiden Mitarbeiter des Verkaufswagens wurden durch eine mögliche Verpuffung verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Seniorin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im geparkten PKW erlitt eine 38-Jährige einen Schock.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

