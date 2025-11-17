PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 70-Jährige verliert Kontrolle über PKW und verursacht folgenschweren Verkehrsunfall - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Freitagmittag (14.11.2025) sind in der Sählingstraße in Bad Berleburg mehrere Personen nach einem Unfall verletzt worden.

Eine 70-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Sählingstraße und wollte durch einen Kreisverkehr in die Bahnhofstraße fahren. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte sie in der Folge Gas und Bremse und verlor die Kontrolle über den PKW. Sie fuhr geradeaus über einen Bordstein und den angrenzenden Grünstreifen in Richtung des Parkplatzes eines Supermarkts. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit prallte sie in einen PKW, der auf dem Parkplatz stand. In diesem PKW befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen.

Zudem fuhr die 70-Jährige gleichzeitig gegen einen Fahnenmast, der in der Folge abknickte und auf den Verkaufswagen eines Geflügelhändlers prallte. Die Seniorin prallte mit der Front ihres Fahrzeugs schließlich in den geparkten Geflügelwagen und kam aufgrund der Wucht des Aufpralls auf der Seite zum Liegen.

Die beiden Mitarbeiter des Verkaufswagens wurden durch eine mögliche Verpuffung verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Seniorin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im geparkten PKW erlitt eine 38-Jährige einen Schock.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:32

    POL-SI: Holzhütte für Weihnachtsmarkt beschädigt - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.11.2025) haben mehrere junge Männer in der Kölner Straße in Siegen eine Holzhütte beschädigt, die bereits für den anstehenden Weihnachtsmarkt aufgebaut war. Sie rissen ein Holzfenster aus der Verankerung und verschafften sich Zutritt zur Hütte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:27

    POL-SI: Unbekannte entwenden zehn Kaninchen - #polsiwi

    Freudenberg (ots) - Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Krottorfer Straße in Freudenberg insgesamt zehn Kaninchen vom Außengelände eines Wohnhauses entwendet. Der oder die Täter öffneten die Ställe und nahmen die Tiere mit. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit bei ca. 01:45 Uhr am Samstagmorgen (15.11.2025). Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit verdächtige Geräusche aus dem Bereich des ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:26

    POL-SI: Mehrere Grabplatten aus Bronze von Friedhof gestohlen - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Unbekannte Täter haben von einem Friedhof in der Ernsdorfstraße in Kreuztal mehrere Grabplatten gestohlen. Ein Zeuge zeigte die Diebstähle am Samstagnachmittag (15.11.2025) auf der Polizeiwache in Kreuztal an. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Platten aus Bronze gewaltsam von Gräbern entfernt. In zwei weiteren Fällen versuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren