Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Grabplatten aus Bronze von Friedhof gestohlen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Unbekannte Täter haben von einem Friedhof in der Ernsdorfstraße in Kreuztal mehrere Grabplatten gestohlen.

Ein Zeuge zeigte die Diebstähle am Samstagnachmittag (15.11.2025) auf der Polizeiwache in Kreuztal an.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Platten aus Bronze gewaltsam von Gräbern entfernt. In zwei weiteren Fällen versuchten die Unbekannten offenbar, die Platten gewaltsam mit einem Werkzeug zu entfernen. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen entstand massiver Sachschaden.

Der gesamte Beuteschaden liegt zwischen 60.000 und 80.000 Euro.

Hinweise zum Tatzeitraum sowie zu den Tätern gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

