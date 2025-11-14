PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisste 12-Jährige im Rahmen der Ermittlungen gefunden -#polsiwi

Siegen / Dillenburg (ots)

Die Polizei in Dillenburg suchte nach einer vermissten 12-Jährigen. Da Bezüge nach Siegen aus der Vergangenheit bekannt waren, berichtete die Siegener Polizei ebenfalls zu diesem Vermisstenfall.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/bei-der-suche-nach-einer-vermissten-12-jaehrigen-bittet-die-dillenburger-kriminalpolizei-um-mithilfe

Kurz nach Veröffentlichung der Suchmeldung konnten Beamtinnen und Beamte der Siegener Kriminalpolizei einen Ermittlungserfolg einfahren. Die 12-Jährige war zunächst in eine Siegener Wohung und von dort in die Innenstadt gegangen wo sie dann wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Sie befindet sich derzeit auf der Polizeiwache in Siegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:22

    POL-SI: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt der Polizei -#polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am heutigen Freitagmittag (14. November) ist es in Bad Berleburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei beteiligt waren. Die beiden Streifenwagen waren gegen 12:00 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Brandalarm in einem Seniorenwohnheim in Erndtebrück, um im Ernstfall Evakuierungsmaßnahmen durchführen zu können. Im Bereich der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:58

    POL-SI: Betrüger ergaunern 20.000 Euro #polsiwi

    Siegen-Weidenau (ots) - Am Donnerstag (13.11.2025) ist es Betrügern gelungen, eine über 80-jährige Dame dazu zu bringen, 20.000 Euro auf ein österreichisches Konto zu überweisen. Die Seniorin wurde bereits seit Montag (10.11.2025) mehrfach von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Ihr wurde vorgegaukelt, dass es in ihrer Nachbarschaft Festnahmen nach einem Überfall gegeben habe. Einer der Täter habe einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren