POL-SI: Vermisste 12-Jährige im Rahmen der Ermittlungen gefunden -#polsiwi

Die Polizei in Dillenburg suchte nach einer vermissten 12-Jährigen. Da Bezüge nach Siegen aus der Vergangenheit bekannt waren, berichtete die Siegener Polizei ebenfalls zu diesem Vermisstenfall.

Kurz nach Veröffentlichung der Suchmeldung konnten Beamtinnen und Beamte der Siegener Kriminalpolizei einen Ermittlungserfolg einfahren. Die 12-Jährige war zunächst in eine Siegener Wohung und von dort in die Innenstadt gegangen wo sie dann wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Sie befindet sich derzeit auf der Polizeiwache in Siegen.

