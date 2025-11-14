Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen bittet die Dillenburger Kriminalpolizei um Mithilfe -#polsiwi

Dillenburg / Siegen (ots)

Seit letzter Woche Donnerstag (06. November) wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Haily-Sofie Winnen wurde damals am späten Abend in Dillenburg gesehen. Anschließend ist sie mit unbekanntem Aufenthaltsort weg.

In der Vergangenheit hatte das Mädchen Bezüge zur Stadt Siegen. Es ist daher möglich, dass sie sich auch hier in der Region (insbesondere im Bereich der Siegener Innenstadt) aufhalten könnte.

Die polizeilichen Ermittlungen haben bisher nicht zum Auffinden führen können, laufen aber auf Hochtouren weiter.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß,

- schlank,

- dunkelblonde Haare.

Sie wirkt auf Außenstehende älter, auch weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Zur derzeitigen Kleidung können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Haily-Sofie Winnen seit dem 06.11.2025 gesehen?

- Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Haily machen?

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/186275

Hinweise nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell