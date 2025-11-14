PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt der Polizei -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am heutigen Freitagmittag (14. November) ist es in Bad Berleburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei beteiligt waren.

Die beiden Streifenwagen waren gegen 12:00 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Brandalarm in einem Seniorenwohnheim in Erndtebrück, um im Ernstfall Evakuierungsmaßnahmen durchführen zu können.

Im Bereich der Ederstraße befand sich ein Skoda Kodiak vor den Einsatzkräften. Die 54-jährige Skoda-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug ab, um die Streifenwagen passieren zu lassen. Der erste Streifenwagen setzte zum Vorbeifahren an dem haltenden Kodiak an, als sich von vorne ein Pkw mit Anhänger näherte, so dass sich in der Folge eine Engstelle gebildet hätte. Der 43-jährige Polizeibeamter bremste daher seinen Streifenwagen ab und kam rechtzeitig zum Stehen. Die nachfolgende 26-jährige Polizeibeamtin erkannte die Situation durch das vor ihr fahrende Polizeifahrzeug verspätet und konnte den Streifenwagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Polizei-Vito auf und schob diesen auf den Skoda. Unfallursächlich war daher ein Fehler bei der Einsatzfahrt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das Polizeifahrzeug der 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 50.000 Euro liegen. Der gemeldete Brand entpuppte sich im Nachgang als Fehlalarm.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

