Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden zehn Kaninchen - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Krottorfer Straße in Freudenberg insgesamt zehn Kaninchen vom Außengelände eines Wohnhauses entwendet. Der oder die Täter öffneten die Ställe und nahmen die Tiere mit.

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit bei ca. 01:45 Uhr am Samstagmorgen (15.11.2025). Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Kaninchenstalls vernommen.

Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

