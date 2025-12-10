PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 09.12.2025, gegen 6.00 Uhr wurde im Görwihler Ortsteil Oberwihl auf der L155 ein Verkehrszeichen umgefahren. Ein Zeuge hörte gegen 5:50 Uhr ein Unfallgeräusch, konnte aber aufgrund des dichten Nebels zunächst nichts feststellen. Später konnte ein umgefahrenes Verkehrszeichen neben der Fahrbahn liegend festgestellt werden. Das bislang unbekannte Verursacherfahrzeug muss einen Schaden an der Front aufweisen. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang oder ein unfallbeschädigtes Auto im fraglichen Zeitpunkt in Oberwihl wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Görwihl ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07761 932998 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:18

    POL-FR: Feldberg/B500: Mehrere hundert Bierkästen nach Unfall auf Fahrbahn verteilt

    Freiburg (ots) - Ein mit Bierpaletten beladener Lastwagen hat am Mittwochmorgen, 10.12.2025, gegen 7 Uhr, auf der B500 bei Feldberg-Altglashütten einen großen Teil seiner Ladung verloren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ladung nicht ausreichend gesichert und rutschte in einer Kurve von der Ladefläche. Mehr als ein Dutzend Paletten mit rund 650 Bierkästen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:26

    POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit Krad - eine leicht verletzte Person

    Freiburg (ots) - Mit ihrem Motorrad befuhr am Dienstag, 09.12.2025 gegen 13.20 Uhr eine 23 Jahre alte Frau die B317 von Wembach kommend in Richtung Mambach. Ausgangs der Wühre-Loch-Kurve brach das Hinterrad aus und die 23-Jährige stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich die Krad-Fahrerin leicht, der Rettungsdienst war nicht erforderlich. An ihrer Maschine entstand ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 16:32

    POL-FR: Waldshut-Tiengen / Waldshut: Randalierer am Busbahnhof

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.12.2025, gegen 19:10 Uhr kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Deutschen und einem 36-jährigen Syrischem Staatsbürger. Der Streit konnte zunächst durch einen 32-jährigen, aus Tunesien stammenden Mann, geschlichtet werden. Der 35- Jährige wurde im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren