Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 09.12.2025, gegen 6.00 Uhr wurde im Görwihler Ortsteil Oberwihl auf der L155 ein Verkehrszeichen umgefahren. Ein Zeuge hörte gegen 5:50 Uhr ein Unfallgeräusch, konnte aber aufgrund des dichten Nebels zunächst nichts feststellen. Später konnte ein umgefahrenes Verkehrszeichen neben der Fahrbahn liegend festgestellt werden. Das bislang unbekannte Verursacherfahrzeug muss einen Schaden an der Front aufweisen. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang oder ein unfallbeschädigtes Auto im fraglichen Zeitpunkt in Oberwihl wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Görwihl ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07761 932998 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

