POL-FR: Feldberg/B500: Mehrere hundert Bierkästen nach Unfall auf Fahrbahn verteilt
Freiburg (ots)
Ein mit Bierpaletten beladener Lastwagen hat am Mittwochmorgen, 10.12.2025, gegen 7 Uhr, auf der B500 bei Feldberg-Altglashütten einen großen Teil seiner Ladung verloren.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ladung nicht ausreichend gesichert und rutschte in einer Kurve von der Ladefläche. Mehr als ein Dutzend Paletten mit rund 650 Bierkästen verteilten sich auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen. In der Folge wurden nach aktuellem Kenntnisstand mindestens vier Pkw beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.
Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundestraße 500 zeitweise in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.
