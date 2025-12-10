PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Buch: Paketdiebstahl vor der Haustür

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, ein vor der Eingangstür eines Wohnhauses in der Alemannenstraße im Albbrucker Ortsteil Buch abgelegtes Paket und entfernte sich im Anschluss mit einem weißen Transporter in Richtung Birndorf. Laut Zeugen soll der Tatverdächtige auch bei weiteren Häusern im Vorbeifahren nach Paketen geschaut haben.

Der Tatverdächtige trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze und eine schwarze Mütze, er hatte einen Vollbart, war ca. 180 cm groß, schlanke Statur und trug schwarze Schuhe. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Lieferwagen ohne Fenster im hinteren Bereich.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem gesuchten Auto geben können. Außerdem werden Anwohner an der K6589 (Alemannenstraße oder Einungsstraße) gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

