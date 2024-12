Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auto-Scheinwerfer entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag, 03.12.2024, bis Dienstagabend, 17.12.2024, haben Unbekannte im Bereich der Ziegelfeldklinik in St. Blasien zwei Scheinwerfer an einem geparkten VW Polo entwendet. Eine 61jährige Fahrzeuglenkerin parkierte ihren Pkw für längere Zeit am rechten Fahrbahnrand der Johann-Rothmeier-Straße. Beim Zurückkehren ans Fahrzeug stellte sie das Fehlen zweier Scheinwerfer im Frontbereich fest. Unbekannte demontierten die unterhalb der Hauptscheinwerfer befindlichen Scheinwerfer mutmaßlich fachmännisch und entwendeten diese. Der Polizeiposten St. Blasien bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07672 92228-0) zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Bad Säckingen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell