POL-FR: Lörrach: Radfahrerin stürzt an Bordsteinkante - Radfahrerin schwer verletzte

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 07.45 Uhr stürzte eine 54-jährige Fahrerin eines Pedelecs an einer Bordsteinkante in der Hellbergstraße in Brombach und verletzte sich dabei schwer. Sie befuhr die Hellbergstraße in Richtung Lörracher Straße und wollte vor der Einmündung zur Lörracher Straße von der Fahrbahn auf den beginnenden Radweg wechseln. Dabei kam sie mit dem Pedelec an die Borsteinkante und stürzte. Durch den Sturz zog sich die 54-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus.

