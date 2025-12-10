Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer wird von E-Scooter-Fahrer geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 20.15 Uhr, soll ein 31-jähriger Radfahrer von einem Fahrer eines E-Scooters auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounter in der Schopfheimer Straße in Brombach geschlagen worden sein.

Der 31-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike den Parkplatz des Lebensmitteldiscounter. Ihm folgte ein unbekannter Fahrer mit einem E-Scooter, welcher sich dem 31-Jährigen in den Weg stellte und diesen zwang anzuhalten. Der Unbekannte soll dann den 31-Jährigen vom Mountainbike gezogen und diesem ein heftigen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Der 31-Jährige verspürte starke Schmerzen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Von dem Unbekannten ist nur bekannt, dass er eine Arbeitshose mit Reflektoren trug. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Insbesondere wird eine Zeugin gesucht, welche nach Ladenschluss den Lebensmitteldiscounter verließ und über den Parkplatz zu einem Pkw lief. Sie könnte den Vorfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell