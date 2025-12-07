Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Bahnhof Dortmund, in Essen und am Flughafen Dortmund

Dortmund, Essen (ots)

Am 5. Dezember kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof einen 32-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Einsatzkräfte zwei Ausschreibungen fest. Die Staatsanwaltschaften Landshut und Deggendorf ließen nach dem polnischen Staatsbürger suchen. Einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 25 Tagessätzen je 50,00 Euro, ersatzweise 12 Tage Haft, und einmal wegen Körperverletzung zu 120 Tagessätzen je 50,00 Euro, ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe. Die Uniformierten nahmen den Verurteilten vor Ort fest und brachten ihn zur Wache. Da er die geforderte Summe nicht begleichen konnte, überstellten ihn die Polizisten in eine JVA.

Am Abend desselben Tages kontrollierten Bundespolizisten gegen 19:30 Uhr am Essener Hauptbahnhof eine deutsche Staatsbürgerin nach einem Fahrgelddelikt. Das Amtsgericht Herne hatte die 35-Jährige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 5 Euro, ersatzweise 35 Tage Haft, verurteilt. Die Frau konnte die geforderte Summe nicht begleichen. Die Polizisten nahmen sie vor Ort fest und brachten sie in eine JVA. Ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen wurde eingeleitet.

Am 7. Dezember erschien eine serbische Staatsbürgerin zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad am Dortmunder Flughafen. Zur Überprüfung legte sie ihren serbischen Reisepass vor. Dabei wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bekannt. Das Amtsgericht Neuss hatte bereits im Jahr 2022 einen Haftbefehl gegen die 43-Jährige erlassen. Das Gericht verurteilte die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30,00 Euro. Die in Düsseldorf wohnende Frau konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe von 1582,50 Euro (inklusive Kosten) abwenden. Im Anschluss gestatteten die Bundespolizisten die Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell