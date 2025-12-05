Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Preußen Münster gegen Hannover 96 - Bundespolizei bilanziert ruhigen Einsatzverlauf

Münster (ots)

Anlässlich des Meisterschaftsspiels Preußen Münster gegen Hannover 96 war die Bundespolizei am Freitag (5. Dezember) mit starken Kräften im Hauptbahnhof Münster im Einsatz.

Mit Beendigung der Abreisephase zieht die Bundespolizei ein positives Fazit.

In der Anreisephase erreichten 850 Fans von Hannover 96 mit einem Entlastungszug sowie 1250 Fans von Preußen Münster mit Regelzügen den Hauptbahnhof Münster.

Die Gästefans wurden von Kräften der Bundespolizei am Ostausgang an die Landespolizei übergeben und im Rahmen eines Bus-Shuttles zum Preußenstadion durch die Landespolizei begleitet.

Gegen 21:20 Uhr begann mit Erreichen der Shuttlebusse die Rückreisephase am Hauptbahnhof Münster. Die Abreise der Anhängerschaft beider Sportvereine wurde wieder durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und verlief störungsfrei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell