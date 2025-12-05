Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei auf einen Streich - Bundespolizei nimmt Gesuchte in Köln fest

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (4. Dezember) gingen der Bundespolizei gleich zwei gesuchte Personen ins Netz. Beide müssen sich nun für ihre Taten verantworten.

Gegen 10:30 Uhr trafen Einsatzkräfte eine 39-jährige Spanierin und einen 44-jährigen Peruaner am Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen sie einer Personenkontrolle.

Ein Volltreffer, wie sich herausstellte.

Ein Datenabgleich ergab, dass die Spanierin von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls sowie von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war.

Den geforderten Gesamtbetrag in Höhe von 3.159,74 Euro konnte sie nicht entrichten, sodass die Einsatzkräfte sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt Köln zuführten.

Bei einem Datenabgleich der Personalien des Ehemannes stellte sich heraus, dass dieser bereits wegen diverser Eigentumsdelikte sowie wegen Computerbetrugs bekannt war. Weiterhin hatten die spanischen Behörden ihn unter anderen Personalien zur Festnahme ausgeschrieben. Ihm wird vorgeworfen, in der spanischen Stadt Bilbao aus dem Fahrzeug einer Sicherheitsfirma eine Tasche mit 20.000 Euro entwendet zu haben und schließlich mit Hilfe eines in einem Fluchtauto wartenden Mittäters geflüchtet zu sein. Die Einsatzkräfte nahmen den 44-Jährigen ebenfalls fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu.

