Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 57

Kleve (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 4. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 57 in Kleve einen 25-jährigen Rumänen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht wird. Der Verurteilte konnte die ihm drohende zehntägige Haftstrafe abwenden, da er die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei in Kleve in Höhe von 1200 Euro bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Rumäne seine Reise fortsetzen.

