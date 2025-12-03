Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Weihnachtsbaumkauf mit Tücken

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Dieser Weihnachtsbaumkauf in der Landeshauptstadt war mit Tücken versehen. Wer kennt es nicht? Man kauft den Nadelbaum, stellt am Auto fest, dass der Kofferraum viel zu klein dafür ist, legt seine Wertsachen auf dem Dach ab und presst das grüne Stück doch irgendwie in den Innenraum des Fahrzeugs. Erleichtert fährt man los.

Doch ein wichtiges Detail wurde vergessen - das Portemonnaie und das Handy. Das muss die 40-jährige Eigentümerin dann gestern während der Fahrt in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes verloren haben. Doch eine ehrliche Finderin gab sowohl das sehr hochpreise Smartphone als auch die Geldbörse bei der Bundespolizei ab.

Mit der Eigentümerin konnte Kontakt aufgenommen werden. Am Dienstagabend holte die Chinesin ihre Wertsachen in der Dienststelle wieder ab. Weihnachten ist gerettet.

