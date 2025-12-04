PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Soest- Gemeinsame Präventionsveranstaltung der Polizei Soest, der Deutschen Bahn und der Bundespolizeiinspektion Münster

BPOL NRW: Bahnhof Soest- Gemeinsame Präventionsveranstaltung der Polizei Soest, der Deutschen Bahn und der Bundespolizeiinspektion Münster
Soest (ots)

In der Vorweihnachtszeit hat nicht nur der Einzelhandel Hochkonjunktur, auch Taschendiebe suchen gezielt das Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und auf Weihnachtsmärkten, um ihre Opfer mit Hilfe verschiedener Tricks abzulenken und zu bestehlen.

Aus diesem Grund führten Präventionsbeamte der Kreispolizeibehörde Soest zusammen mit einem Präventionsteam der Deutschen Bahn und der Bundespolizeiinspektion Münster am Mittwoch (3. Dezember) eine gemeinsame Präventionsveranstaltung im Bahnhof Soest durch.

Ziel war die Sensibilisierung von Reisenden und Weihnachtsmarktbesuchern und das Aufzeigen von einfachen Möglichkeiten zum Diebstahlsschutz.

So waren nicht wenige der durch die Beamtinnen und Beamten angesprochenen Personen verwundert, wie schnell und effizient man sich durch das richtige Verhalten vor Taschendiebe schützen kann.

So schützen sie sich vor Taschendieben:

   - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen 
     immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.
   - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in 
     Außentaschen.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum 
     Körper und vor dem Bauch.
   - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.
   - Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder
     Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies 
     könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

Weiterführende Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Interessierte im Internet unter

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl

und

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

