POL-FR: Stühlingen: Betrunkener greift Zollbeamte an | Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Singen und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Montag, 08.12.2025, gegen 12.00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des ZOLLs durch eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Stühlingen auf einen alkoholisierten Störenfried aufmerksam gemacht, der trotz Aufforderung den Supermarkt nicht verlassen wollte. Nachdem die örtlich zuständige Polizeidienststelle informiert wurde, sprachen die Zollbeamten den Alkoholisierten im Rahmen der Amtshilfe an. Dieser reagierte sofort aggressiv und griff die Beamten an. Im Rahmen der Auseinandersetzung versuchte dieser an die Dienstwaffe eines Zollbeamten zu gelangen. Der 26-jährige polnische Staatsbürger wurde daraufhin überwältigt und vorläufig festgenommen. Verletzt wurde durch die Auseinandersetzung niemand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt, bei der sich der 26-Jährige erneut wehrte und diese mit Zwang durchgeführt werden musste. Bis zum Erlangen der Nüchternheit blieb der Störenfried in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen.

