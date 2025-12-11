Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Freiburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf !

Unfallzeit: 09.12.2025, gegen 16.30 Uhr

Zur genannten Unfallzeit - bereits am 09.12.2025 - kam es an der Kreuzung Bismarckallee / Friedrichring in Freiburg zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen.

Hierbei entstand Sachschaden. Ein beteiligter roter Lieferwagen verließ die Unfallörtlichkeit im Anschluss unerlaubt in Richtung Ortsteil Stühlinger.

Gesucht werden Zeugen des Vorfalls, welche den Unfallhergang beschreiben können bzw. Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder der Besetzung des Fahrzeuges machen können.

Hinweise werden rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg erbeten, Tel. 0761 882 3100.

