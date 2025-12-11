Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung in der Weiler Straße - zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 20.30 Uhr, kam aufgrund einer Vorfahrtsverletzung in der Weiler Straße zu einer heftigen Kollision, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Ob der Gaß" in Richtung Käppelestraße und übersah an der Kreuzung zur Weiler Straße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 45-Jährigen kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

