PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung in der Weiler Straße - zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 20.30 Uhr, kam aufgrund einer Vorfahrtsverletzung in der Weiler Straße zu einer heftigen Kollision, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Ob der Gaß" in Richtung Käppelestraße und übersah an der Kreuzung zur Weiler Straße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 45-Jährigen kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:37

    POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025 gegen 06:00 Uhr, kam es auf der L104 zu einem Verkehrsunfall. Zuvor fiel die beteiligte Fahrzeugführerin anderen Verkehrsteilnehmern bereits wegen ihrer Fahrweise auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich die Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten. Laut Zeugenaussagen fuhr die Beschuldigte auf der B31 in ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:48

    POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht in der Schulstraße

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr wurde ein in der Schulstraße in Lauchringen auf einem Parkplatz geparkter Opel beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren