PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermutliches Fischsterben verursacht

Leinefelde-Worbis, Breitenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum vom 16.12.2025 bis Samstag, den 20.12.2025 das Vorhängeschloss am sogenannten Mönch (regulierbares Ablaufbauwerk) des Fischzuchtteichs bei der ehemaligen Badeanstalt Breitenbach auf und verschafften sich so Zugang zur Regulierungseinheit. Mittels dort lagernder Kurbel, wurde der Ablauf dahingehend reguliert, dass das Wasser aus dem Teich abgelassen wurde und nunmehr Niedrigwasser herrscht. Durch die Tat kam es bereits zum Verenden der Teichmuscheln. Ebenso ist ein Sterben der etwa 4000 Fische nicht auszuschließen, was mit einem enormen Sachschaden verbunden wäre. Da im Weiteren die besagte Kurbel offenbar entwendet wurde, ermittelt die Polizei nicht nur wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Da es bereits in der vergangenen Woche zu einem ähnlich gelagerten - wenn auch nicht mit so gravierenden Auswirkungen verbundenen - Fall am Stausee Birkungen kam, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter dem Aktenzeichen 0330517/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:11

    LPI-NDH: Unfallflucht mit 2 verletzten Personen

    Mühlhausen (ots) - Am 20.12.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein dunkler Pkw fuhr aus Richtung Bastmarkt in Richtung Blobach. Beim dortigen Kreisverkehr querten 2 Fußgänger die Fahrbahn. Diese wurden dabei von dem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. un der Folge flüchtete das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Petristeinweg. Bei dem Unfallverursacher ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:46

    LPI-NDH: Wer macht sich da Sorgen um die Polizei in Bleicherode?

    Nordhausen (ots) - Es war am frühen Samstagabend in Bleicherode. Da wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er sich an einer Außentür der Bleicheröder Stadtverwaltung in der Hauptstraße zu schaffen machte. Handwerklich zwar eher grobschlächtig und ungeschickt aber auf jeden Fall auffällig, hatte er an der Tür etwas zu schrauben. So tendierten die Zeugenwahrnehmungen zwischen einem angenommenen Einbruchsversuch und ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:12

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhausen

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Halleschen Straße in Nordhausen. Auf der Ampelkreuzung mit der Bielener Straße kollidierten zwei Pkw. Zum Unfall kam es bei ausgeschalteter Ampelanlage. Offensichtlich missachtete ein aus der Ausfahrt des dortigen Baumarktes fahrender Audi beim Überfahren der Kreuzung die Vorfahrt eines, von rechts aus Richtung Bielen kommenden, Opel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren