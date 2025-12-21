Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermutliches Fischsterben verursacht

Leinefelde-Worbis, Breitenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum vom 16.12.2025 bis Samstag, den 20.12.2025 das Vorhängeschloss am sogenannten Mönch (regulierbares Ablaufbauwerk) des Fischzuchtteichs bei der ehemaligen Badeanstalt Breitenbach auf und verschafften sich so Zugang zur Regulierungseinheit. Mittels dort lagernder Kurbel, wurde der Ablauf dahingehend reguliert, dass das Wasser aus dem Teich abgelassen wurde und nunmehr Niedrigwasser herrscht. Durch die Tat kam es bereits zum Verenden der Teichmuscheln. Ebenso ist ein Sterben der etwa 4000 Fische nicht auszuschließen, was mit einem enormen Sachschaden verbunden wäre. Da im Weiteren die besagte Kurbel offenbar entwendet wurde, ermittelt die Polizei nicht nur wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Da es bereits in der vergangenen Woche zu einem ähnlich gelagerten - wenn auch nicht mit so gravierenden Auswirkungen verbundenen - Fall am Stausee Birkungen kam, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter dem Aktenzeichen 0330517/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell