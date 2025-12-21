Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Falschgeld im Umlauf
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Wochenende wurden der Polizeiinspektion Eichsfeld zwei Fällen des Inverkehrbringens von Falschgeld gemeldet. Zum einen kam es am Freitag, 19.12.2025 in Dingelstädt zur einer Zahlung mittels 50,- Euro-Falsifikat. Zum anderen wurde am Samstagabend in einer Heiligenstädter Spielothek versucht ebenfalls mittels "falschen 50er" zu zahlen. Die Mitarbeiterin erkannte jedoch die Fälschung, sodass sie die Annahme verweigerte und die Polizei verständigte.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell