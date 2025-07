Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbrüche in Einfamilienhäuser Schmuck, Handy und Geld gestohlen

Nordwalde (ots)

In Nordwalde hat es am Wochenende zwei Einbrüche gegeben. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (18.07.25), 11.30 Uhr, und Samstag (19.07.25), 07.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Grünen Grund eingedrungen. Sie stiegen ersten Erkenntnissen zufolge über das auf Kipp stehende Küchenfenster in das Haus ein. Das gesamte Wohnhaus wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Täter stahlen Schmuck, Geld und ein Smartphone. Am Lerchenweg vernahm eine Hausbewohnerin in der Nacht zu Samstag gegen 03.25 Uhr auffällige Geräusche. In ihrem Haus stellt sie eine unbekannte Person fest, die offenbar nach etwas suchte. Der unbekannte Mann bemerkte, dass die Bewohnerin anwesend war, und flüchtete - vermutlich über die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür. Der Einbrecher hatte mehrere Schränke durchsucht. Gestohlen wurde ein Schmuckkästchen, aber ohne Inhalt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

