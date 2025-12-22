Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laterne muss nach Verkehrsunfall entfernt werden

Ebeleben (ots)

In der Sondershäuser Straße kam es am Sonntag, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Straße in Richtung Billeben, als sie in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug u.a. mit einem Laternenmast. Sowohl am Pkw als auch an der Laterne entstand ein beträchtlicher unfallbedingter Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin, eine 69-Jährige, blieb unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell