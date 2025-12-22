PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laterne muss nach Verkehrsunfall entfernt werden

Ebeleben (ots)

In der Sondershäuser Straße kam es am Sonntag, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Straße in Richtung Billeben, als sie in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug u.a. mit einem Laternenmast. Sowohl am Pkw als auch an der Laterne entstand ein beträchtlicher unfallbedingter Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin, eine 69-Jährige, blieb unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 08:45

    LPI-NDH: Hochwertige Bronzestatue entwendet

    Leinefelde (ots) - Pietätlose Diebe trieben auf einem Friedhof in Leinefelde im Eichsfeld ihr Unwesen und entwendeten in der Zeit vom zurückliegenden Mittwoch bis zum Sonntagnachmittag eine Grabdekoration. Bei dem Entfernen einer Bronzestatue von einem Familiengrab richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an. Nachdem sie die etwa 70 cm große Abbildung Jesu von einem Sockel trennten, entfernten sich die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 13:06

    LPI-NDH: Auffahrunfall

    Kallmerode (ots) - Ein Auffahrunfall ereignete sich am Samstag, 20.12.2025 um 10:20 Uhr auf der Umgehungsstraße von Leinefelde. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die B247 von Leinefelde kommend in Richtung Dingelstädt. Während der 48-jährige Fahrer eines BMW an der Abfahrt Kallmerode aufgrund der rotzeigenden Lichtzeichenanlage halten musste, bemerkte der nachfolgende 73-jährige Dacia-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Front des Dacia ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 13:05

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichstruth (ots) - Am Freitagnachmittag, 19.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Eichstruth und Mackenrode ein Verkehrsunfall, wobei sich ein Beteiligter pflichtwidrig entfernte. Wie der Verunfallte 53-jährige Fahrzeugführer angab, fuhr er von Mackenrode in Richtung Eichstruth, als ihm ein schwarzer Mercedes Vito auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der geschädigte Fahrzeugführer nach rechts, was dazu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren