Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Gartenlaube

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich bei einer Kleingartenanlage in der Clara-Zetkin-Straße ereignete. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, den 14.Dezember, und Sonntag, den 21.Dezember, widerrechtlich Zutritt zu einer der Parzellen. Anschließend versuchten der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zu der zugehörigen Gartenlaube zu verschaffen, was allerdings misslang. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0331045

