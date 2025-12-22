PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Gartenlaube

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich bei einer Kleingartenanlage in der Clara-Zetkin-Straße ereignete. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, den 14.Dezember, und Sonntag, den 21.Dezember, widerrechtlich Zutritt zu einer der Parzellen. Anschließend versuchten der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zu der zugehörigen Gartenlaube zu verschaffen, was allerdings misslang. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0331045

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:49

    LPI-NDH: Laterne muss nach Verkehrsunfall entfernt werden

    Ebeleben (ots) - In der Sondershäuser Straße kam es am Sonntag, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Straße in Richtung Billeben, als sie in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug u.a. mit einem Laternenmast. Sowohl am Pkw als auch an der Laterne entstand ein beträchtlicher unfallbedingter Sachschaden. Das ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 08:45

    LPI-NDH: Hochwertige Bronzestatue entwendet

    Leinefelde (ots) - Pietätlose Diebe trieben auf einem Friedhof in Leinefelde im Eichsfeld ihr Unwesen und entwendeten in der Zeit vom zurückliegenden Mittwoch bis zum Sonntagnachmittag eine Grabdekoration. Bei dem Entfernen einer Bronzestatue von einem Familiengrab richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an. Nachdem sie die etwa 70 cm große Abbildung Jesu von einem Sockel trennten, entfernten sich die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 13:06

    LPI-NDH: Auffahrunfall

    Kallmerode (ots) - Ein Auffahrunfall ereignete sich am Samstag, 20.12.2025 um 10:20 Uhr auf der Umgehungsstraße von Leinefelde. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die B247 von Leinefelde kommend in Richtung Dingelstädt. Während der 48-jährige Fahrer eines BMW an der Abfahrt Kallmerode aufgrund der rotzeigenden Lichtzeichenanlage halten musste, bemerkte der nachfolgende 73-jährige Dacia-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Front des Dacia ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren