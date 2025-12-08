LPI-SHL: Beeinflusst gefahren
Walldorf (ots)
Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen Autofahrer in Walldorf. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.
