Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beeinflusst gefahren

Walldorf (ots)

Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen Autofahrer in Walldorf. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  08.12.2025 – 10:04

    LPI-SHL: Kamera und Wechselrichter gestohlen

    Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 01.09.2025 bis Sonntagmorgen ein Gartengrundstück in der Straße "Herrentälchen" in Schmalkalden. Sie entwendeten gewaltsam eine am Gartenhaus angebrachte Kamera und aus dem Inneren einen Wechselrichter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der ...

  08.12.2025 – 09:32

    LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

    Veilsdorf (ots) - Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr am späten Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Goßmannsrod und Veilsdorf. In einer Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 67-Jährige wurde schwer verletzt mit dem ...

  07.12.2025 – 13:00

    LPI-SHL: Ehrlicher Finder

    Meiningen (ots) - Am Nikolaustag erschien ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in der Heinrich-Heine-Straße auf der Polizeidienststelle und erklärte, dass er am Vortag auf dem dortigen Parkplatz Bargeld gefunden habe. Dieses wolle er nun, da sich niemand meldete, als Fundsache abgeben. Das Geld wird dem Fundbüro zugeleitet. Der genaue Betrag und die Stückelung wären ein Hinweis, welchen der Verlierer geltend machen müsste, um sich als berechtigter Eigentümer zu ...

