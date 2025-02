Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Hart-Pöllnitz. Am 04.02.2025 gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei Greiz informiert, dass es in Frießnitz zu einem Unfall gekommen ist. Ein PKW sei in ein Brückengeländer gefahren, ob es Verletzte gibt war unbekannt. Bei Eintreffen bestätigte sich der Unfall. Eine 36-jährige Frau war mit ihrem PKW SEAT in der Ortslage Frießnitz gegen ein Geländer gefahren. Der Grund hierfür: Die 36-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Da der PKW Totalschaden hatte wurde ein Abschleppdienst informiert. Die Frau wurde zur Blutentnahme verbracht, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (BF)

