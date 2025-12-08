LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen
Veilsdorf (ots)
Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr am späten Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Goßmannsrod und Veilsdorf. In einer Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 67-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell