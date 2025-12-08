PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Veilsdorf (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr am späten Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Goßmannsrod und Veilsdorf. In einer Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 67-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

