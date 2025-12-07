LPI-SHL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
Suhl (ots)
In Zella-Mehlis wurde ein 43jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille, außerdem wurde ein verbotenes Messer festgestellt. Das Messer wurde beschlagnahmt und mit dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Anzeigen gegen den Radfahrer wurden erstattet.
Ebenfalls in Zella-Mehlis, musste ein 19jähriger E-Scooter-Fahrer zur Blutentnahme, da bei ihm ein Drogenvortest positiv verlief. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.
