Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Suhl (ots)

Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurden in Suhl in der Friedrich-König-Straße neben dem CCS vier stark alkoholisierte Männer mit diversen Verletzungen festgestellt. Auf Grund der Alkoholisierung und Sprachbarriere konnte bisher nicht ermittelt werden, was geschehen und wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Wer hier Angaben zu einem möglichen Tatgeschehen machen kann, meldet sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl oder unter 03681-3690.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell