Landespolizeiinspektion Suhl
LPI-SHL: Diebstahl vom Firmengelände in Schmiedefeld a.R.

Suhl (ots)

Von Donnerstag zu Freitag wurden von dem Firmengelände der Dachdeckerei Annemüller Überwachungskameras entwendet. Wer Informationen zum Täter oder den Verbleib der Kameras geben kann, meldet sich bitte im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell


